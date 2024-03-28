Известный криптоаналитик и трейдер Питер Брандт: «Биткоин затмит государственные валюты и облигации»

Известный в криптосообществе криптоаналитик и трейдер Питер Брандт поделилсяч своим мнением о том, что биткоин становится новым стандартом сохранения ценности, который имеет потенциал заменить бумажные валюты и государственные облигации.
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