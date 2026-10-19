На дистанции минометного выстрела: «Наступ» на Орехов обернулся для ВСУ катастрофой под Запорожьем Драпатый навалился всеми силами на «фортецю», но получил прорыв вдоль Днепра На фото: боевая работа расчета 120-мм миномета 2Б11 группировки войск «Днепр» в зоне СВО.