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Йеменские хуситы активизировали атаки против судов в Красном море и порту Израиля

Йеменские хуситы активизировали атаки против судов в Красном море и порту Израиля

Военная операция, которую США и их союзники проводят против йеменского движения «Ансар Алла», якобы с целью обеспечения безопасности судоходства в Красном море, в действительности лишь создает все новые и новые риски для движения гражданских судов в регионе.

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