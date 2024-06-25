Йеменские хуситы активизировали атаки против судов в Красном море и порту Израиля

Военная операция, которую США и их союзники проводят против йеменского движения «Ансар Алла», якобы с целью обеспечения безопасности судоходства в Красном море, в действительности лишь создает все новые и новые риски для движения гражданских судов в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)