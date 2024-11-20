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Закон, порядок, государство

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В Херсонской области полицейские рассказали студентам Скадовского аграрного колледжа о вреде наркотиков

В рамках федеральной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Херсонской области провели для студентов Скадовского аграрного колледжа профилактическую лекцию о пагубных последствиях употребления наркотических средств.

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