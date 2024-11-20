В Херсонской области полицейские рассказали студентам Скадовского аграрного колледжа о вреде наркотиков

В рамках федеральной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Херсонской области провели для студентов Скадовского аграрного колледжа профилактическую лекцию о пагубных последствиях употребления наркотических средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии