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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Цветная капуста по-особому: добавляем специальную панировку и получается словно пожарили курицу

Цветная капуста сама по себе обладает скорее нейтральным вкусом, но мы приготовим ее по-особому. Стоит только добавить к ней специальную панировку и получится словно пожарили курицу: такая капуста может смело подаваться к столу как основное блюдо.

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