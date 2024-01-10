Copernicus: 2023 год был самым жарким годом за всю историю наблюдений

В прошлом году Земля побила глобальные годовые рекорды тепла, заигрывала с согласованным мировым порогом потепления и продемонстрировала новые признаки лихорадочной планеты, сообщило Европейское климатическое агентство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии