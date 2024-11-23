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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D выйдут в конце января 2025 года Процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D уже пос...

AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D выйдут в конце января 2025 года Процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D уже пос...

AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D выйдут в конце января 2025 годаПроцессоры AMD Ryzen 7 9800X3D уже поступили в продажу и завоевали звание лучших решений для игр, но впереди нас ждет еще минимум два X3D из линейки Ryzen 9000 — 9950X3D и 9900X3D.

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