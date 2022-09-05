Ливенец украл деньги с карты знакомого, а потом подбросил её обратно

Житель Ливенского района сообщил в полицию о краже 20 тысяч рублей с его банковской карты. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, накануне потерпевший передавал своей родственнице карту и при нескольких присутствующих произнёс пин-код.
Житель Ливенского района сообщил в полицию о краже 20 тысяч рублей с его банковской карты. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, накануне потерпевший передавал своей родственнице карту и при нескольких присутствующих произнёс пин-код.
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