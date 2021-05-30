Штрафы для дачников есть, но платить не придётся. Ни за петрушку, ни за мангал

Любопытно, однакоПолитикаШтрафы для дачников есть, но платить не придётся. Ни за петрушку, ни за мангал Дача для многих наших граждан не только место отдыха. Здесь выращивают "витаминчики" – помидоры и огурцы, свежую зелень.Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНочной кошмарДурдом какой-то.HotRSДурдом. Интересно, если воздушное пространство не моя собственность, то на какой высоте от земли она заканчивается? Вдруг сосед купит штаны с пропеллером и будет на бреющем полете барражировать над моим участком.Николай НесмеловИли пропеллер без штановHotRSВ голом виде летать это ваще беспредел.Алексей ПлескачМифология применяется отнюдь не только для накруток. Но и для поднятия ажиотажа, страхов, кои разгонять среди старшего поколения - основной массы дачников - просто легче, а далее - возбуждается недовольство, ввиду того, что посмотреть должным образом в документы и их трактовки - старшему поколению сложновато, а оно - недовольство это - канализируется на власть! Вот и всё. Для того то ажиотажи и возбуждаются.Комментировать
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