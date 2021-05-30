Любопытно, однако

72 358 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кравченко
    Да дура она просто. Вот и всё. Там их вообще есть. Теперь будут вместе с терешковой отплясывать под вечно бухую волко...Лицемерие как осн...
  • Александр Иванов
    В ГД надо избирать по одномандатным округам, с возможностью отзыва депутата если он не исполняет или не справляется с...Лицемерие как осн...
  • Евгений Натесов
    Николай Зайчиков трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию п...О главных достиже...

Штрафы для дачников есть, но платить не придётся. Ни за петрушку, ни за мангал

Штрафы для дачников есть, но платить не придётся. Ни за петрушку, ни за мангал

Дача для многих наших граждан не только место отдыха. Здесь выращивают "витаминчики" – помидоры и огурцы, свежую зелень.

Вернуться к статье
51
Обсудить
Ночной кошмар
Дурдом какой-то.
HotRS
Дурдом. Интересно, если воздушное пространство не моя собственность, то на какой высоте от земли она заканчивается? Вдруг сосед купит штаны с пропеллером и будет на бреющем полете барражировать над моим участком.
Николай Несмелов
Или пропеллер без штанов
HotRS
В голом виде летать это ваще беспредел.
Алексей Плескач
Мифология применяется отнюдь не только для накруток. Но и для поднятия ажиотажа, страхов, кои разгонять среди старшего поколения - основной массы дачников - просто легче, а далее - возбуждается недовольство, ввиду того, что посмотреть должным образом в документы и их трактовки - старшему поколению сложновато, а оно - недовольство это - канализируется на власть! Вот и всё. Для того то ажиотажи и возбуждаются.

Картина дня

наверх