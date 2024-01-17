Хоккеист "Спартака" Ковальчук заявил о готовности встретиться с фанатами клуба

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Илья Ковальчук заявил, что в ближайшее время проведет встречу с болельщиками красно‑белых, которые ранее выступили с заявлением о переходе игрока в команду.
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