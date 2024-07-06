«Кастомный» воздушный разведчик ВСУ не выдержал: успехи ВС РФ к утру 6 июля

Расчет ЗРК «Оса» российских десантников группировки «Днепр» в течение суток уничтожил БПЛА «Лелека-100» Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уникальное ночное летающее крыло противника, рассказал РИА Новости боец с позывным Гром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии