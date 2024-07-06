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«Кастомный» воздушный разведчик ВСУ не выдержал: успехи ВС РФ к утру 6 июля

«Кастомный» воздушный разведчик ВСУ не выдержал: успехи ВС РФ к утру 6 июля

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