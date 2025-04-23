Схватка европейских групп влияния в Центральной Азии, и что с этим делать России

За «банным делом», которое добавило проблем в копилку отношений между Россией и странами Центральной Азии, с Киргизией в частности, на второй и третий план отошли новости из сферы экономики и финансов этого региона.
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