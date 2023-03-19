Вышла статья Путина в китайской газете «Жэньминь Жибао», ожидается статья главы КНР в «Российской газете»

В преддверии первого зарубежного визита главы КНР Си Цзиньпина после его переизбрания на пост главы Китая, который состоится в Россию, в Москву, 20 марта, вышла анонсированная ранее статья Владимира Путина в китайской газете «Жэньминь Жибао».