Tochka Zрения

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Вышла статья Путина в китайской газете «Жэньминь Жибао», ожидается статья главы КНР в «Российской газете»

Вышла статья Путина в китайской газете «Жэньминь Жибао», ожидается статья главы КНР в «Российской газете»

В преддверии первого зарубежного визита главы КНР Си Цзиньпина после его переизбрания на пост главы Китая, который состоится в Россию, в Москву, 20 марта, вышла анонсированная ранее статья Владимира Путина в китайской газете «Жэньминь Жибао».

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