«Наше первое занятие»: Павел Прилучный и Зепюр Брутян впечатлили страстным танцем

Поклонники шутят, что вместо актера танцует его двойник Фото: социальные сети Супружеская пара Павел Прилучный и Зепюр Брутян продолжают находить новые способы заявить о себе как о “идеальной паре десятилетия”.
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