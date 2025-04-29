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Экспертиза показала, что права на песни «Руки вверх!», представленные Черкасовым, подделаны

Экспертиза показала, что права на песни «Руки вверх!», представленные Черкасовым, подделаны

Документы о передаче прав на песни «Руки вверх!» Черкасову оказались поддельными Ранее продюсер Андрей Черкасов оспорил права на творчество группы «Руки Вверх!», предоставив документы, согласно которым права на композиции принадлежат ему.

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