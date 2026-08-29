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Аргументы и Факты

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Король эпизода и звезда арены: умер актер из «Доктора Живаго» Максимов

Король эпизода и звезда арены: умер актер из «Доктора Живаго» Максимов

Советский и российский актер, клоун и акробат Сергей Максимов, выступавший под именем Макс Максимов, умер утром 29 августа на 81-м году жизни.

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