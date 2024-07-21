Что ждать пенсионерам: Госдума заявила о двойной индексации страховых пенсий в следующем году Ирэн ОрлонскаяВ ожидании 2025 года стоит отметить, что страховые пенсии по старости будут индексироваться дважды.
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