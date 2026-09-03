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Bitcoin пока не подтвердил сценарий резкого падения после августовского ралли

Bitcoin пока не подтвердил сценарий резкого падения после августовского ралли

После сильного роста в августе биткоин столкнулся с повышенной волатильностью, однако опасения относительно формирования нового масштабного снижения пока не получили технического подтверждения.

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