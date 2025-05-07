Россиянин напал на школьника с перцовым баллончиком

В Санкт-Петербурге мужчина напал на 14-летнего школьника с перцовым баллончиком, передает 78.ru. По сведениям российского издания, горожанин ударил подростка, а затем брызнул ему в лицо из перцового баллончика.
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