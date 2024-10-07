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Русская весна

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Армия России прорвала оборону врага на Запорожском фронте, совершив рывок через дамбу в Каменском (КАРТА)

Армия России прорвала оборону врага на Запорожском фронте, совершив рывок через дамбу в Каменском (КАРТА)

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Запорожском фронте, совершив рывок через дамбу в Каменском. «Появились кадры штурма северо-западной части села Каменское и стрелковый бой на территории соседнего дачного участка (координаты: 47.

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