Армия России прорвала оборону врага на Запорожском фронте, совершив рывок через дамбу в Каменском (КАРТА)

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на Запорожском фронте, совершив рывок через дамбу в Каменском. «Появились кадры штурма северо-западной части села Каменское и стрелковый бой на территории соседнего дачного участка (координаты: 47.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии