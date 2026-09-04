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Freelander 8 вышел в Китае и установил рекорд Гиннесса на высоте 6002 метра

Freelander 8 вышел в Китае и установил рекорд Гиннесса на высоте 6002 метра

Кроссовер Freelander 8 от совместного предприятия Chery Jaguar Land Rover официально поступил в продажу в Китае.

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