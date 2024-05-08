Панарин стал рекордсменом "Рейнджерс" по очкам за сезон с учетом плей-офф

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин набрал три очка во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной Харрикейнз", отдав три результативные передачи.
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