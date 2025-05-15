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Добрый Мир

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В Пентагоне увидели риск прямого военного столкновения с Россией 

В Пентагоне увидели риск прямого военного столкновения с Россией 

Глава Северного командования Вооруженных сил США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки генерал Грегори Гийо сделал ряд резонансных заявлений на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам Конгресса США.

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Комментарии
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Лев Добрый
Прав хенерал, для Америки будут кранты!🤠👈👍😜
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15 час.
EV
Evgeni Velesik
Думаю, что они тянут время для военного превосходства и смене власти в России и Китае!
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14 час.
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