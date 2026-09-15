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Царьград

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Житель Соликамска получил 8 лет за смертельный толчок женщины

Житель Соликамска получил 8 лет за смертельный толчок женщины

В Пермском крае вступил в силу приговор жителю Соликамска, признанному виновным в гибели женщины. Краевой суд отклонил апелляцию защиты, настаивавшей на оправдании осужденного по ч.

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