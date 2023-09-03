В следующем году между США и Россией начнется горячая война, заявил журналист Такер Карлсон. Её спровоцирует Вашингтон, ведь американские политики убедили себя, что Москва – их глобальный враг.
Такер Карлсон: Грядет горячая война между Соединенными Штатами и Россией в следующем году
Комментарии
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Галина Смирнова
американский народ точно не при делах)))
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1 д.
Рахимулла Алеев
Если вы так думаете , то чушь у вас в вашей головушке ! Такер предупреждает всё мировое сообщество о возможном и очень скором окончании истории развития человечества на нашей планете! ИМХО
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1 д.
СК
Сергей Ковалев
Taker, Сивков и пр. в том же духе нагнетают. Taker, говоря США, должен понимать, что США это ЦУП всей глобальной "возни", который в прямое столкновение с Россией не полезет до тех пор, пока настоящие кукловоды, а не марионетки-президенты, организуют ЦУП альтернативный, найдут, где сложить всё "намытое непосильным трудом" и тех, кто это всё будет охранять. в обозримой перспективе ничего этого не просматривается. т.е. с пирамидой бакса понятно, - любая пирамида конечна по определению, есть конец и у этой. но не завтра точно. а что "завтра"? - а завтра кукловодам придется договариваться, ибо пауза, на которую они ставили этот мiр, несколько затянулась и уже многим, не только России, это поднадоело. та работа, которая ведется вокруг альтернативы Западу (БРИКС+ и Ко) ни к чему хорошему для "золотого миллиарда" не приведет, что уже очевидно. следовательно, чудакам пора вылезать из скорлупы и решать, как жить дальше. как бы ситуация не развивалась, о чем бы антагонисты не договорились, это не будет означать ровно ничего, кроме очередной исторической передышки. ибо абсолютно ясно одно - эти дядьки и тетьки от своей идеи порабощения всего и вся не откажутся... тут к слову, - вчера на голубом глазу Орбан что-то там мямлил про непонимание России Западом, противопоставляя собственное непонимание, - мы, говорил Орбан, имея в виду Запад, стремимся обеспечить гражданам как можно больше свобод, Россия же озабочена одним - как бы удержать страну от распада... тут прекрасно всё, - и молчаливое согласие интервьюера о т.н. свободах на Западе, и кристальное "понимание" России, - всё! т.е. даже относительно прагматичный и национально ориентированный персонаж в ЕС несет такую пургу, что ... слов нет. первый вопрос классический - какое у них там образование? про Taker'а нет смысла продолжать, ибо его "хлеб" в красочной упаковке на потребу пипла и на уровне того пипла, для которого он вещает... а что "горячая война"? а её не будет, ибо нельзя судить о разуме кукловодов по тем уставшим от жизни персонажам, которые нам предъявлены на разновеликих должностях, включая пост президента США. картинка ровно по ISO 9000, - все компетенции наверху, т.е. на том верху, который Forbes не печатает. остальным положено находиться вблизи плинтуса и уметь произносить "ку" при появлении желтых штанов... нет у Запада Плана Б! - нет!!! а, значит, влоб никто не попрет, ибо на вопрос - где прятаться? - ответа нет. AUKUS не "играет", ибо сильно разбросанная структура и легко щелкается по одному. а вместе собрать им себя не получится, ибо география не та... т.ч. спим спокойно. молимся за наших парней, которые решают наиважнейшую задачу современности, отрубая щупальца гидры капитализЬма.
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10 час.
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