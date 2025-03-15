Эксперт оценил важность участия детей в голосовании по новому цирку в Москве

Столичные жители выбрали облик и месторасположение здания нового цирка в Москве. Правительство разрешило принимать участие в голосовании не только взрослым, но и детям – важность такого шага оценил эксперт по вопросам строительно-технической сферы Николай Кандикудряков-Тигранн.
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