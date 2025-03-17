Reuters: Трамп планирует созвониться с Путиным 18 марта

Американский лидер намерен обсудить с российским коллегой вопрос территорий и контроля над АЭС Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.
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