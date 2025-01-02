На Украине завели дело о дезертирствах из элитной бригады ВСУ

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело уголовное дело по статьям о дезертирстве и злоупотреблении властью в связи с большим числом случаев дезертирств из 155-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской.