Поболтаем

52 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Снегина
    зига ? да ужТак вот оно что
  • Андрей Тимохин
    Один стент до санкций — 1500-2000$ 🤥 У каждого "спенса" такие деньжищи находятся на самом видном месте, да ещё и в п...Размышления о том...
  • Светлана Снегина
    и тут такая братва подваливаетКогда зашел не в ...

Рисунки

Рисунки

раз теперь появилась возможность, перенес некоторые зарисовки с nsfw тегами \ к которым прилетали nsfw метки от пользователей, в соответствующее сообщество nradiowave (NSFW) буду кидать туда и в дальнейшем, если будут какие-то спорные моменты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх