раз теперь появилась возможность, перенес некоторые зарисовки с nsfw тегами \ к которым прилетали nsfw метки от пользователей, в соответствующее сообщество nradiowave (NSFW) буду кидать туда и в дальнейшем, если будут какие-то спорные моменты.
раз теперь появилась возможность, перенес некоторые зарисовки с nsfw тегами \ к которым прилетали nsfw метки от пользователей, в соответствующее сообщество nradiowave (NSFW) буду кидать туда и в дальнейшем, если будут какие-то спорные моменты.
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