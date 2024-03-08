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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-судья Шевцов: «В лигах, которые я судил, 70-80% матчей – договорные. Кто-то кому-то отдаст, проиграет, выиграет. Я рад, что ушел от этого произвола»

Бывший футбольный арбитр и экс-судья Высшей лиги России по мини-футболу Глеб Шевцов рассказал, можно ли повлиять на судей в российском футболе.

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