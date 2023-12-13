Выяснилось, что войдёт в новую помощь Киеву. Разъяснения дал Блинкен

Госсекретарь США рассказал, что конкретно войдёт в новый пакет военной помощи УкраинеНакануне американский президент Джо Байден подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на 200 миллионов долларов.
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