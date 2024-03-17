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ИЗВЕСТИЯ iz

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Министр Чекунков рассказал о планах США установить контроль над Арктикой

Министр Чекунков рассказал о планах США установить контроль над Арктикой

США стремятся к установлению контроля на Арктикой и к милитаризации региона в связи с тем, что это пространство — самый короткий путь для ракет между Америкой и Евразией, сказал «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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