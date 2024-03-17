Министр Чекунков рассказал о планах США установить контроль над Арктикой

США стремятся к установлению контроля на Арктикой и к милитаризации региона в связи с тем, что это пространство — самый короткий путь для ракет между Америкой и Евразией, сказал «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.