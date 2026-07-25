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ИА Реалист

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Кто на самом деле выигрывает от ИИ-революции

Кто на самом деле выигрывает от ИИ-революции

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Американский технологический сектор переживает парадоксальную трансформацию. С одной стороны, компании инвестируют миллиарды в искусственный интеллект, с другой — увольняют сотни тысяч сотрудников, чьи функции автоматизируются.

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