Аборт, смерть трехдневной дочки, предательство Владимира. Иза Высоцкая, которая так и не разлюбила барда

Артистку называют единственной супругой Высоцкого, взявшей его фамилию. Иза могла остаться единственной женой поэта, если бы не уехала из Москвы, тяжело переживая выкидыш.
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