День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Владимир Владимирович Путин выступил на праздничном митинге-концерте, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
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День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Владимир Владимирович Путин выступил на праздничном митинге-концерте, посвящённом десятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
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