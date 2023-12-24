Путин разрешил «Росбанку» выкупить акции Societe Generale в нескольких компаниях

Президент РФ Владимир Путин разрешил «Росбанку» выкупить акции французской компании Societe Generale в нескольких публичных компаниях, в том числе ВТБ, «ФСК-Россетях», «РусГидро», «Интер РАО», «Газпроме», «Сургутнефтегазе» и «АЛРОСА», следует из документа, опубликованном на портале правовой информации.