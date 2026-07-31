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Борьба отца с зависимостью и переезд в Швецию: как сложились судьбы детей Дмитрия Харатьяна

Борьба отца с зависимостью и переезд в Швецию: как сложились судьбы детей Дмитрия Харатьяна

Для миллионов зрителей он навсегда остался Алешкой Корсаком — романтичным юношей с золотыми кудрями и открытой улыбкой.

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