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В Башкирии 17-летний пьяный водитель сбил насмерть пешехода

В Башкирии 17-летний пьяный водитель сбил насмерть пешехода

В ночь на 13 июля в Кугарчинском районе 17-летний водитель сбил насмерть девушку-пешехода. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

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