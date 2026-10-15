Германия. В Ганзейском высшем земельном суде начался процесс по делу Сергея Кузнецова, которого Федеральная прокуратура обвиняет в подрыве газопровода «Северный поток» в 2022 году.
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