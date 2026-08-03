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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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IShowSpeed позвонил Роналду на стриме, но форвард не взял трубку: «Может, он спит?»

IShowSpeed позвонил Криштиану Роналду на стриме, однако форвард не взял трубку. Стример случайным образом выбирал, кому позвонить во время стрима, и ему выпал Криштиану Роналду.

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