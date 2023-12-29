Собянин рассказал о бесплатных туристических автобусах для детей и пенсионеров

Мосгортранс предоставляет школам бесплатные туристические автобусы с 2018 года С 2018 года в Москве работает программа «Музеи-детям», в рамках которой бесплатные туристические автобусы для школьников и студентов колледжей Москвы доставляют ребят к музеям столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии