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Дмитровец

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Собянин рассказал о бесплатных туристических автобусах для детей и пенсионеров

Собянин рассказал о бесплатных туристических автобусах для детей и пенсионеров

Мосгортранс предоставляет школам бесплатные туристические автобусы с 2018 года С 2018 года в Москве работает программа «Музеи-детям», в рамках которой бесплатные туристические автобусы для школьников и студентов колледжей Москвы доставляют ребят к музеям столицы.

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