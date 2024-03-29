📝 В Черноморском районе готовят ходатайство о ремонте подтопленного участка дороги Межводное — Зайцево Из-за перелива воды между озёрами Ярылгач и Джарылгач движение на этом участке перекрыли.
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📝 В Черноморском районе готовят ходатайство о ремонте подтопленного участка дороги Межводное — Зайцево Из-за перелива воды между озёрами Ярылгач и Джарылгач движение на этом участке перекрыли.