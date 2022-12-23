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Татьяна Тарасова: «Теряет ли чемпионат России в зрелищности из-за снявшихся фигуристов? Не теряет»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что чемпионат России в Красноярске не теряет в зрелищности из-за снявшихся фигуристов.

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