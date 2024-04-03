Соцфонд Крыма оплатил родителям детей-инвалидов 8 млн рублей за дополнительные выходные

Более 2,5 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью оплатили крымчанам с начала этого года, пишет телеканал«Миллет», ссылаясь на пресс-службу Социального фонда России по Крыму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии