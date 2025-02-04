Смертельная игра с Си Цзиньпином: три аргумента доконают США. Чтобы выбить из игры своего главного конкурента - Китай, американцы могут использовать давнюю историю, связанную с ковидом.
Смертельная игра с Си Цзиньпином: Три аргумента доконают США
Комментарии
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АС
Александр Смелов
Как бы то ни было но мир людей роет себе же могилу. Лишенные богу угодных целей, подвергшихся дьявольским соблазнам быть "выше" всех, люди стремятся уничтожать себе подобных! В очередной раз сим фактом с ковидом убеждаемся в этом.
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16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Нынешнее племя человеков-туловищ не заслуживает жизни на земле,ибо оно подвержено дьявольскому интересу....но Бог сильнее дьявола,либо он уничтожит дьявольское племя,либо человечество вообще! Он решиь это все за один раз,никто ничего не сможет сделать......
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15 час.
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