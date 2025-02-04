Смертельная игра с Си Цзиньпином: Три аргумента доконают США

АС

Александр Смелов

Как бы то ни было но мир людей роет себе же могилу. Лишенные богу угодных целей, подвергшихся дьявольским соблазнам быть "выше" всех, люди стремятся уничтожать себе подобных! В очередной раз сим фактом с ковидом убеждаемся в этом.