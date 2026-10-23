12-й тур Альфа-Банк РПЛ стартует в пятницу матчем «Ахмат» – «Оренбург». В субботу московское «Динамо» сыграет в гостях с «Акроном», «Краснодар» примет «Балтику».
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