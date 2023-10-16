Собянин: Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года

Благотворительность доступна каждому На официальном сайте мэрии Москвы уже три года работает благотворительный сервис, благодаря которому горожане быстро и просто могут оказывать безвозмездную помощь нуждающимся.
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