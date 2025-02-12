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Царьград

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Ревва улетел отдыхать на Кипр. Поближе к подружке Пугачёвой?

Ревва улетел отдыхать на Кипр. Поближе к подружке Пугачёвой?

Артист покинул Россию, чтобы отдохнуть. Однако место отпуска Ревва выбрал неоднозначное. Здесь же вместе с мужем-иноагентом живёт его подруга Пугачёва.

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Комментарии
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Амара Карпова
Ну и рожа🤮тьфу💩даже пластика не помогла😂теперь пусть там остается это идиот👿
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23 час.
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