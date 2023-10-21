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Чимаев одержал победу над Усманом на турнире UFC 294 в Абу-Даби

Чимаев одержал победу над Усманом на турнире UFC 294 в Абу-Даби

Родившийся в Чечне Хамзат Чимаев, который сейчас представляет ОАЭ, одержал 21 октября победу над представителем США Камару Усманом в ходе турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит в Абу-Даби.

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