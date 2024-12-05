Российского депутата-иноагента досрочно лишили полномочий

Астраханская облдума досрочно лишила мандата депутата-иноагента Олега Шеина. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что решение о прекращении полномочий Шеина в качестве депутата было принято его коллегами единогласно.
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