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  • Лидия Санникова
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Российского депутата-иноагента досрочно лишили полномочий

Российского депутата-иноагента досрочно лишили полномочий

Астраханская облдума досрочно лишила мандата депутата-иноагента Олега Шеина. Об этом сообщает ТАСС. Уточняется, что решение о прекращении полномочий Шеина в качестве депутата было принято его коллегами единогласно.

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